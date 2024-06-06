В Москве арестовали афериста с Love Planet Сергея Любовникова

Черемушкинский суд столицы отправил афериста с Love Planet Сергея Любовникова в СИЗО на срок до 4 августа, пишет SHOT .

Любовникову может грозить до 10 лет колонии за мошенничество в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

46-летний Сергей обманул как минимум трех женщин своими сказками про любовь и богатство. Вместе с этим мужчина занимал у них большие суммы денег и не возвращал их.

По предварительным данным, ущерб от его действий составил около 1,5 млн рублей.