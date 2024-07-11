В «Москвариуме» в середине июня у белоперой акулы появился детеныш

Белоперые рифовые акулы дают потомство раз в два года, рожденного в «Москвариуме» детеныша поместили в отдельный аквариум, пишет ТАСС .

Белоперые акулы производят на свет живое потомство, готовое к самостоятельной жизни, но для безопасности малыша в «Москвариуме» его поместили в отдельный аквариум, где специалисты следят за его развитием и здоровьем.

«Патологий у новорожденного не выявлено, однако на этот момент ему необходимо окрепнуть и набрать вес», — рассказала заместитель генерального директора Центра океанографии и морской биологии «Москвариум» Ирина Мейнцер.

По словам Мейнцер, акуленка выпустят в общий аквариум к большим особям не раньше, чем через год. Только к этому времени он научится питаться наравне с другими акулами.

Этот вид акул обитает в Индо-Тихоокеанском регионе и ведет ночной образ жизни, питаясь головоногими моллюсками, мелкой рыбой и креветками.

В июне в Испании акула напугала туристов. Морское животное атаковало людей вдоль береговой линии, никто не пострадал.