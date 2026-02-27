В Московском регионе продлили «желтый» уровень опасности из-за гололедицы

сегодня в 12:46

В Москве и Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности. На дорогах местами сохранится гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Период предупреждения о потенциально опасной погоде в регионе продлили до 21 часа 3 марта. Все дело в гололедно-изморозевом отложении.

Такие же погодные условия прогнозируются в Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской и других областях Центрального федерального округа.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что русская весна наступает по всем фронтам. Она начнется с оттепелей и дождей. Уже 28 февраля метеоусловия в Центральной России будут определяться теплым сектором североатлантического циклона.

