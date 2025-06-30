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В Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра

В Подмосковье и столице объявили «желтый» уровень погодной опасности. Жителей региона предупредили о сильном ветре с порывами 15–20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили с 21 часа 30 июня до 21 часа 1 июля. Ожидается сильный западный и северо-западный ветер.

На территории региона также действует аналогичный уровень погодной опасности из-за сильных ливней. Период предупреждения — до 23 часов 1 июля.

30 июня в Московском регионе ожидается облачная и дождливая погода. Местами осадки будут сильными.