В Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы

сегодня в 14:32

В Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра. Он будет действовать до 21 часа 16 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Ожидается, что ветер будет дуть со скоростью до 16 м/с.

Также в регионе объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы. В Подмосковье он действует до 21 часа, а в столице — до 18 часов.

Днем 16 мая в Москве и области будет от 19 до 21 градуса тепла. Погода ожидается облачная с прояснениями.