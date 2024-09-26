В Московском регионе 26 сентября будет ветрено, без дождя

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Гидрометцентр РФ: ветер до 12 м в секунду придет в Московский регион в четверг

Днем 26 сентября в Московском регионе будет от 22 до 24 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Будет облачно, без дождя. Ветер южный, от 7 до 12 метров в секунду.

Ночью будет от 13 до 15 градусов тепла. Местами пойдет слабый дождь.

Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду. Возможны порывы до 15 м в секунду.

Ранее сообщалось, что теплая осень в Москве и области подходит к концу. В пятницу и субботу, 27 и 28 сентября, начнутся дожди.