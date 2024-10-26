В Московском регионе 26 октября будет ветрено

Гидрометцентр РФ: от 6 до 8 градусов тепла будет в Московском регионе в субботу

Днем 26 октября в Московском регионе будет от шести до восьми градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Ожидается облачная погода с прояснениями. Дождя не будет. Ветер юго-западный от двух до семи метров в секунду.

Ночью в Московском регионе будет от четырех до шести градусов тепла. Ожидается облачная погода, местами дождь. Ветер южный от четырех до девяти метров в секунду.

Ранее на еженедельном штабе с главами городских округов в рамках активной подготовки к зимнему периоду обсудили тему уборки дворовых территорий Московской области. Работа по подготовке спецтехники началась еще летом.