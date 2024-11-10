сегодня в 07:07

В Московском регионе 10 ноября ожидается облачная погода с прояснениями

В Москве и Подмосковье в воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура днем составит от 4 до 6 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Ветер будет дуть северо-западный с порывами 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст.

Ночью также будет облачно и без осадков. Температура опустится до 2 градусов мороза. Ветер переменный с порывами 2–7 м/с.

Впервые за осень 2024 года столбики термометра показали отметку в минус 40,2 градуса. Экстремально низкая температура воздуха зафиксирована в Якутии.