В Московской области заработало мобильное приложение «МОе Подмосковье»

В Московской области для жителей региона доступно мобильное приложение «МОе Подмосковье», в котором простота навигации и удобный интерфейс делают процесс предоставления услуг максимально комфортным. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В приложении есть разделы о культуре, спорте, библиотеках и парках. Так, с начала года им воспользовались свыше 100 тыс. пользователей. Недавно в нем появился новый раздел «Соцуслуги», где жители могут легко найти ближайший социальный центр и выбрать необходимые услуги», — рассказала первый зампредседателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

В разделе «Соцуслуги» мобильного приложения «МОе Подмосковье» представлено порядка 130 социальных центров, где можно посмотреть режим работы и услуги, также арендовать средства реабилитации, нанять сиделку, заказать социальное такси и ознакомиться с расписанием реабилитационных занятий. В личном кабинете приложения предусмотрена возможность отслеживания статуса поданных заявок.

Приложение доступно в App Store, Google Play и AppGallery. Прямые ссылки можно найти на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.