В Московской области стартовала неделя приемов по вопросам образования

Встречи с жителями пройдут с 28 июля по 1 августа на площадке региональной и 53-х местных приемных «Единой России».

На встрече обсудили также создание ресурсных классов для детей с расстройствами аутистического спектра в школах округа. Педагоги подняливопросы о расширении выплат за аренду жилья и нюансы перехода на новую систему оплаты труда.

На вопросы жителей отвечали руководитель региональной общественной приёмной, депутат Государственной Думы Алла Полякова, первый заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова, а также председатель муниципального Совета депутатов Сергей Малиновский.

«Темы, поднятые в ходе приема, касались как системных, так и точечных вопросов. По каждому обращению даны подробные разъяснения. По вопросу создания ресурсных классов для детей с расстройствами аутического спектра рассматриваются несколько вариантов на базе образовательных учреждений города. Будут составлены дорожные карты. Капитальный ремонт Лицея № 7 планируется начать уже в январе 2026 года по народной программе „Единой России“. При этом не планируется останавливать учебный процесс — учеников распределят по ближайшим школам. Важно, что администрация городского округа Химки не остается в стороне, готова обсуждать и предлагать варианты решения», — прокомментировала Алла Полякова.

Вопросы из других округов заявители задавали по видеосвязи. Жители Лотошино просили включить в программу капремонта детский сад «Дубок» в поселке Кировский. Анна Гребцова отметила, что для решения этого вопроса администрации округа необходимо предоставить в министерство пакет документов. Многодетная мама из Наро-Фоминска обратилась по вопросу получения ребенком-инвалидом профессии в колледже. Из-за особенностей здоровья семья столкнулась с проблемой при подборе образовательного учреждения. Министерство образования также подключится в решении вопроса.

«До 15 августа идет приемная кампания в учреждения среднего специального образования Московской области. За этот период вопрос обязательно решим, уже направили данные в профильное управление Министерства образования Московской области. Будем подбирать колледж, в котором будет комфортно проходить обучение ребенку с ограниченными возможностями здоровья.Специальности, которые можно предложить в данном случае: озеленитель, швейное дело, кулинария. С семьей остаемся на связи», — рассказала Анна Гребцова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.