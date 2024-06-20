В Московской области разработали нагрудный знак сельского старосты

В Мособлдуме в целом принят закон, устанавливающий единый образец нагрудного знака сельского старосты для всех муниципальных образований Подмосковья, передает корреспондент РИАМО.

«В ходе наших встреч и мероприятий с участием сельских старост они не раз обращались к нам с просьбой разработать нагрудный знак, который будет свидетельствовать об их статусе. Поэтому, прежде чем принять такое решение, мы провели опрос представителей органов МСУ во всех 57 городских округах о том, каким бы они хотели видеть нагрудный знак», — сказал председатель комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Владимир Барсуков.

Он добавил, что порядок выдачи, замены и учета нагрудного знака старосты сельского населенного пункта в Московской области будет определяться нормативным правовым актом советов депутатов городских округов.

По состоянию на декабрь 2023 года в сельских населенных пунктах Московской области работали 2943 старосты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.