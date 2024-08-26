В Московской области проводят серию православных гостиных для семей участников СВО

20 августа в Троицком соборе Подольска в православной гостиной приняли участие 50 жен и матерей бойцов специальной военной операции. Молебен о здравии участников специальной военной операции и панихиду о погибших воинах в старинном Троицком соборе, вознесенном в честь победы в Отечественной войне 1812 года, совершил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

«В церкви душа очищается, и поговорив со священником о потерях, войне, жизни и смерти, становится легче. Это, действительно, приносит облегчениенашим женам и матерям. Женщины активно откликаются на такой формат. Сначала они обращались с просьбами, но теперь это отошло на второй план, так как семьи участников СВО в Подмосковье получают огромную поддержку и внимание со стороны властей. Некоторые женщины сопровождают нас в поездках из города в город. Ранее встречи проходили раз в месяц, а теперь мы собираемся практически каждую неделю. На некоторые из них приходят ребята, проходящие лечение в госпиталях, чтобы помолиться за тех, кто на передовой, и за тех, кого уже нет», — сказала Ксения Мишонова.

После молебна участники встречи переместились в расположенный рядом Дом культуры для обсуждения волнующих вопросов.

«Здесь собрались женщины, для которых эта тема на данном этапе жизни самая важная. Они обсуждают её, обмениваются контактами и волонтерскими ресурсами, делятся своими проблемами и получают обратную связь. Поддержка духовенства имеет для всех нас огромное значение», — поделилась мама бойца с позывным «Гор» Елена Архипова.

В Троицком храме Реутова 22 августа православная гостиная началась с молебна о Победе, который был совершен епископом Балашихинским и Орехово-Зуевским Николаем. После молебна более 50 участников мероприятия собрались в трапезной и за круглым столом поговорили по душам и поделились своими переживаниями.

«В такое непростое время считаю важным поддерживать как самих военнослужащих, которые защищают честь нашей страны на передовой, так и их жен, матерей и сестер. На жизнь этих женщин выпала тяжелая доля. И мы стараемся помочь им сохранить силы двигаться дальше», — сказал секретарь местного отделения «Единой России», глава городского округа Реутов Филипп Науменко.

23 августа в Богородицерождественском соборе в Орехово-Зуеве православная гостиная прошла при участии порядка 40 членов семей СВО.

«Сегодня в Соборе Рождества Пресвятой Богородицы в Орехово-Зуево состоялась очередная православная гостиная для семей наших защитников.На мой взгляд — это очень необходимая и нужная инициатива по проведению подобного рода встреч. Хочется отметить, что духовная поддержка верующих особенно важна в период всеобщего разобщения, именно церковь становится местом объединения людей. Вера всегда была духовно-нравственной опорой русских воинов. И сейчас духовенство тоже не осталось в стороне от общего дела», — прокомментировал депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Максим Коркин.

Он отметил, что церковь активно включилась в волонтерскую миссию и в каждом приходе развернуты пункты сбора гуманитарной помощи.

«Наш народ объединяет тысячелетняя православная вера. Совместный молебен жен и матерей военнослужащих СВО с иерархами православной церкви поднимает дух воинов и придаёт уверенность всем нам в неизбежности скорой и безоговорочной Победы», — сказал депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Эдуард Живцов.

Следующее мероприятие в рамках православной гостиной состоится в Христорождественском соборе в Мытищах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.