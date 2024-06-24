В Московской области действует 58 выездных площадок регистрации брака

сегодня в 14:13

На 58 выездных площадках Подмосковья пары могут зарегистрировать свои отношения, сообщил министр социального развития региона Андрей Кирюхин.

31 новую площадку для торжественной регистрации браков запустили в этом году.

«Ну, и никто не убирал (традиционную возможность – ред.), также жители могут провести регистрацию в отделах ЗАГС», - отметил Кирюхин на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Также брак можно заключить и в МФЦ. Весь процесс занимает около 15 минут.

Ранее запустили свадебный портал для тех, кто планирует зарегистрировать брак, отметить семейный праздник на территории региона. Портал «Свадьба в Подмосковье» доступен по ссылке weddingmosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что каждый год в регионе регистрируют порядка 55-60 тыс. браков.

«Лето — самое популярное время (для заключения браков — ред.)», — добавил Воробьев.