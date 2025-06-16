В мире по-прежнему больше христиан, чем последователей ислама

В мире остается больше христиан, чем последователей ислама. Параллельно с этим, мусульмане стали наиболее быстрорастущей религиозной группой в мире, сообщает РБК со ссылкой на Pew Research Center.

В промежутке с 2010 по 2020 год количество христиан в мире стало больше на 121,6 млн человек, достигнув отметки 2,3 млрд человек. Количество мусульман увеличилось на 346,8 млн человек. Это наибольший показатель, чем суммарно прибавили остальные конфессии.

Наибольшее количество нерелигиозных людей живут в КНР — 1,3 млрд. Это 67% от общего нерелигиозного населения мира.

На втором месте находятся Соединенные Штаты. Там 101 млн человек не относит себя ни к какой конфессии.

На третьем месте Япония. Там нерелигиозных 73 млн человек.

В 2020 году в РФ почти 102 млн человек идентифицировали себя как христиане.