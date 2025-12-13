В Минздраве Якутии рассказали о состоянии детей после отравления в бассейне
Состояние детей, отравившихся хлором в бассейне Нерюнгри, удовлетворительное
Состояние детей, пострадавших при отравлении парами хлора в бассейне города Нерюнгри в Якутии, является удовлетворительным. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики.
Всего за медицинской помощью обратились 13 детей, 11 из которых были доставлены в больницу скорой помощью, а двое пришли самостоятельно.
«Дети были осмотрены врачами, им оказана вся необходимая медицинская помощь», — заявили в ведомстве.
Детали произошедшего инцидента в настоящее время уточняются.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.