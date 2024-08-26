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Представители Минстройкомплекса Подмосковья ответили на вопросы граждан на приеме

В понедельник первый заместитель министра стройкомплекса Константин Лапин и сотрудники профильных управлений ведомства провели личный прием граждан. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В ходе приема граждане задавали вопросы, касающиеся переселения из аварийного жилья, получения жилищного сертификата, выплаты выкупной стоимости и сроков реализации новой программы переселения домов, признанных аварийными после 2017 года.

Представители ведомства рассмотрели обращения жителей из городских округов Щелково и Ступино.

Заявитель Кортелайнен Евгений Олегович из городского округа Ступино был проинформирован, что дом № 1 на ул. 9 мая в п. Михнево включен в программу переселения домов. Расселение аварийного жилого помещения планируется путем выкупа жилого помещения, собственникам будет выплачена выкупная стоимость.

Каждый заявитель получил разъяснения, ответственным лицам были даны поручения. Их исполнение находится на особом контроле.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность оперативной реакции на обращения жителей.

«Наша задача — оперативно отрабатывать жалобы, реагировать на то, что беспокоит людей», — отметил глава региона.