В Минсельхозпроде Подмосковья рассказали о правилах профилактики ларинготрахеита у кур

В министерстве сельского хозяйства Российской Федерации подготовили новый проект приказа, который предусматривает введение обновленных ветеринарных правил в отношении профилактики, диагностики и ликвидации очагов инфекционного ларинготрахеита кур (ИЛТ). Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения, что позволит экспертам и заинтересованным сторонам ознакомиться с предложенными мерами и внести свои замечания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Целью нового документа является систематизация и ужесточение мер, направленных на предотвращение распространения опасной птицеводческой болезни. В рамках проекта введен комплекс обязательных действий для владельцев птиц. Среди них — предоставление специалистам государственной ветеринарной службы доступа к птице для осмотра, своевременное извещение о случаях падежа или массового заболевания в течение 24 часов, а также соблюдение профилактических требований. В частности, предусматривается изоляция подозрительных птиц и проведение вакцинации по планам противоэпизоотических мероприятий, которые разрабатываются субъектами РФ.

В ведомстве отметили, что новые правила начнут действовать с 1 марта 2026 года и сохранят свою силу до 1 марта 2032 года. Ознакомиться с проектом приказа можно на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.