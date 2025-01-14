В Минсельхозпроде Подмосковья рассказали, как жители провели новогодние праздники

Январь — время волшебной атмосферы и торжеств. Традиционно для жителей и гостей Подмосковья проводится множество мероприятий, связанных с празднованием Нового года и Рождества. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В Подольском парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина в первый день 2025 года прошло ледовое шоу Ильи Авербуха «Чемпионы»: чемпионы Европы, мира и Олимпийских игр по фигурному катанию и танцам на льду выступили перед несколькими тысячами зрителей. В рамках программы «Зима в Подмосковье» был проведён «НеобыЧАЙный фестиваль». Его символом стал старинный самовар, гости смогли узнать о славянских традициях и сделать фото на память с подольскими купчихами: их образы воссоздали в СДК «Романцево».

В фестивале приняло участие более 2 тыс. человек. В Щелковском парке культуры и отдыха было проведено мероприятие «Новый год под шубой». В Каширском городском парке культуры и отдыха «Дубовая роща» также прошли праздничные мероприятия в рамках проекта «Зима в Подмосковье», посвященные Новому году и Рождеству. Каждый желающий мог угоститься кашей из полевой кухни, горячим чаем, безалкогольным глинтвейном, сладостями, мандаринами. Пестовский парк и парк «Пехорка» в Балашихе стали участниками программы «Территория чудес».

Тематические мероприятия пользуются большой популярностью в регионе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.