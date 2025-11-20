С приходом осенне-зимнего сезона вопросы укрепления иммунитета становятся как никогда актуальными. Среди натуральных и проверенных временем средств профилактики сезонных заболеваний особое место занимают лук и чеснок. Эти овощи, выращенные на полях нашей области, являются не только важной частью рациона, но и природными защитниками здоровья. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

На сегодняшний день общая площадь уборки лука по области составила 29,89 га. Валовой сбор достиг 903 тонн, а средняя урожайность — 302 ц/га. Чеснока собрано 13,5 тонны при средней урожайности 27 ц/га. Под эту культуру было отведено 5,05 га.

Лук, богатый фитонцидами, кверцетином и витаминами, также является сильным антиоксидантом и противовоспалительным средством, помогающим организму бороться с инфекциями. А чеснок, благодаря высокому содержанию аллицина, обладает мощными антибактериальными и противовирусными свойствами. Его регулярное употребление помогает снизить риск простудных заболеваний и облегчить их течение. Включение в ежедневный рацион даже небольшого количества этих овощей способствует укреплению естественных защитных сил организма.

Рассказываем технологию изготовления самой модной подвески, по версии министерства, из последней коллекции этого сезона.

Хотите привлекать внимание прохожих и оставаться невидимым для вирусов? Тогда вам понадобится чеснок, небольшая пластиковая коробочка, в которой удобно сделать маленькие отверстия, и веревочка для подвеса. Раньше, в детстве, можно было использовать футлярчик из-под игрушек, которые мы с нетерпением находили внутри шоколадного яйца. Сейчас по-прежнему это — беспроигрышный вариант, они обладают приятной формой и подходят под цвет осенних листьев. Предварительно проделываем в ней несколько отверстий, кладем «ароматный оберег», продеваем веревочку и готово. Вешаем на шею или делаем привлекательную подвеску на дамскую сумочку — все, вы — самый модный в этой комнате.

Министерство сельского хозяйства Подмосковья рекомендует не откладывать лечение, если «модный» оберег не сработал, и обратиться к врачу в случае необходимости.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.