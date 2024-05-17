В Минприроды Подмосковья обсудили обновления нацпроекта «Экология»

14 мая в Минприроды России состоялось заседание общественно-экспертного совета по национальному проекту «Экология». На нем обсуждались итоги действующих федеральных проектов и были представлены девять новых инициатив, которые станут фундаментом обновленного национального проекта, передает пресс-служба ведомства.

С 2025 года начнет действовать обновленный нацпроект «Экология», в который войдут девять федеральных проектов. Большое внимание будет уделено расчистке рек, вовлечению отходов во вторичный оборот и рекультивации объектов накопленного вреда. Работа в этих направлениях поможет в достижении поставленных президентом до 2036 года задач.

«Согласно указу президента до конца 2030 года необходимо ликвидировать не менее 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Подмосковье не является исключением, министерством природных ресурсов России было отмечено, что все объекты накопленного вреда в области относятся к категории «наиболее опасные», а значит нуждаются в скорейшей рекультивации. На сегодняшний день в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» в Подмосковье закрыты все 39 объектов накопленного вреда, из них с момента запуска проекта Минэкологией взято на контроль 27 полигонов, 21 из которых уже рекультивировано, еще 6 находятся в работе».

По сообщению Минприроды, всего с начала реализации федерального проекта в России рекультивировано 111 полигонов и свалок, 53 из них — в прошлом году. В центральном федеральном округе, помимо Подмосковья, в число лидеров вошла Курская область, где за прошлый год также рекультивировано 4 объекта накопленного вреда.

«Подмосковье имеет хороший опыт в рекультивации объектов накопленного вреда, и если по началу было трудно, то сейчас работа отлажена, и мы с удовольствием делимся нашим опытом с коллегами из других регионов. В 2023 году в работе было 10 полигонов, на текущий момент их 6. Нет никаких сомнений, что плановые сроки будут выдержаны», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.