В Минобрнауки рассказали о количестве бюджетных мест в вузах

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Около 620 тысяч бюджетных мест будет в российских вузах в 2025 году

Около 620 тысяч бюджетных мест предусмотрено в российских вузах в 2025 году, сообщили в Минобрнауки.

Наибольший прирост бюджетных мест для абитуриентов пришелся на медицинские специальности, а самое большое количество мест по объему зафиксировано в сфере инженерии.

Вузам новых территорий направлено 27,1 тысяч бюджетных мест, уточнили в ведомстве.

Ранее в Минобрнауки определились с баллами по ЕГЭ.