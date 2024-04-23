В Милане хотят запретить всю еду на вынос после полуночи

Власти итальянского Милана собираются запретить всю еду на вынос после полуночи, включая пиццу, мороженое и напитки, пишет РЕН ТВ со ссылкой на агентство Sky news.

Таким образом правительство города хочет предотвратить ночное столпотворение людей на улицах, которые мешают спать местным жителям.

В случае принятия проекта, продажа еды с 00:30 по будням и с 1:30 по выходным и праздникам будет запрещена для столиков на открытом воздухе с мая по ноябрь.

Аналогичный закон уже пытались ввести в городе в 2013 году. Однако жители начали протестовать, и власти отступили.