В микрорайоне Северный Домодедова прошел выездной прием жителей

5 февраля 2026 года в микрорайоне Северный городского округа Домодедово прошел выездной прием граждан с участием главы округа Евгении Хрусталевой и представителей администрации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе выездной администрации жители микрорайона Северный обратились с более чем 60 вопросами. Основные темы касались жилищно-коммунального хозяйства, состояния дорог, работы общественного транспорта и организации парковок.

Один из жителей поднял вопрос обустройства «народной тропы» от дома 58А по улице Гагарина до дома 1 по улице Чехова. Все обращения были зафиксированы и переданы профильным подразделениям для дальнейшей работы. По каждому вопросу даны разъяснения и определены дальнейшие шаги по решению проблем.

Формат выездной администрации позволяет жителям напрямую обращаться к представителям власти и получать оперативные ответы. Встречи в таком формате планируется продолжать во всех микрорайонах и административных округах Домодедова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проводимые на местах выездные администрации повышают доверие жителей Подмосковья к властям. Он уточнил, что нужно выезжать на разговор с жителями не один раз, а несколько.

«Если один раз приехал, поулыбался и уехал, то это не выездная администрация, а профанация», — заявил губернатор.