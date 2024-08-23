В МИДе заявили, что на Западе де-факто легализовали педофилию

Дипломат охарактеризовала это как иллюстрацию того, как человечество пересекает черту разумного, несмотря на утверждения западной либеральной модели. Между тем некоторые начинают осознавать реалии происходящего и испытывают ужас, ведь на алтарь этого либерализма им теперь необходимо положить собственных детей.

Родители сами становятся жертвами ужасного проявления зла, выражающегося в либерализме, когда им приходится приносить собственных детей в жертву этой идее. Изменение пола, трансформация идентичности, полное согласие с невыносимым злом, каким является легализация наркомании — все это подчеркивает тревожный характер времени, в котором мы живем, отметила Захарова.

Спикер дипведомства также считает, что легализация педофилии уже стала реальностью. На Западе это явление не узаконено де-юре, но де-факто этот феномен уже принят и существует. В этом контексте Захарова привела в пример свой собственный опыт работы в США, где у нее была возможность глубоко изучить западную медийную среду, включая развлекательную индустрию.

«Я не знаю, как оценивать конкурсы так называемой детской красоты, в которых принимают участие девочки 4, 5, 7 лет, которых готовят к выходу на сцену как взрослых женщин…», — поделилась офпред Министерства иностранных дел.

Захарова полагает, что это ненормально. По мнению дипломата, речь идет не столько о проблеме, сколько о пробуждении самых низменных чувств человека.