В МИДе заявили, что на Западе де-факто легализовали педофилию
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в западных странах фактически легализована педофилия, сообщает kp.ru.
Дипломат охарактеризовала это как иллюстрацию того, как человечество пересекает черту разумного, несмотря на утверждения западной либеральной модели. Между тем некоторые начинают осознавать реалии происходящего и испытывают ужас, ведь на алтарь этого либерализма им теперь необходимо положить собственных детей.
Родители сами становятся жертвами ужасного проявления зла, выражающегося в либерализме, когда им приходится приносить собственных детей в жертву этой идее. Изменение пола, трансформация идентичности, полное согласие с невыносимым злом, каким является легализация наркомании — все это подчеркивает тревожный характер времени, в котором мы живем, отметила Захарова.
Спикер дипведомства также считает, что легализация педофилии уже стала реальностью. На Западе это явление не узаконено де-юре, но де-факто этот феномен уже принят и существует. В этом контексте Захарова привела в пример свой собственный опыт работы в США, где у нее была возможность глубоко изучить западную медийную среду, включая развлекательную индустрию.
«Я не знаю, как оценивать конкурсы так называемой детской красоты, в которых принимают участие девочки 4, 5, 7 лет, которых готовят к выходу на сцену как взрослых женщин…», — поделилась офпред Министерства иностранных дел.
Захарова полагает, что это ненормально. По мнению дипломата, речь идет не столько о проблеме, сколько о пробуждении самых низменных чувств человека.