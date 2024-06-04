В МИД РФ опровергли информацию, что талибы* отказались ехать на ПМЭФ-2024

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МИД РФ: министр труда Афганистана уже на пути в Россию

Директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов опроверг сообщения, что талибы* отказались ехать на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщает РИА Новости .

«Министр труда (правительства Афганистана-ред.) уже в пути», — сказал Кабулов.

Дипломат добавил, что афганского министра сопровождает еще несколько человек.

Ранее Кабулов заявил, что Москва направила приглашение движению «Талибан»* принять участие в ПМЭФ-2024. Он подчеркнул, что российская сторона обсудит с талибами* сотрудничество во многих перспективных сферах.

Как сообщали СМИ, представители Талибана* отказались ехать на ПМЭФ после того, как членов организации в начале мая не пустили в Россию на казанский форум «Исламского мира». Членам делегации неделю пришлось прожить в аэропорту Шереметьево.

Петербургский международный экономический форум в текущем году пройдет с 5 по 8 июня в КВЦ «Экспофорум».

*организация признана террористической и запрещена в РФ.