В МФЦ Подмосковья участники СВО и их семьи обслуживаются в приоритетном порядке

В подмосковных офисах «Мои Документы» участники СВО и члены их семей обслуживаются в приоритетном порядке. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

«В МФЦ Подмосковья с особым уважением относятся к участникам спецоперации и их родным. Здесь им уделяется повышенное внимание. Обслуживание этой категории заявителей в приоритете во всех офисах, а сотрудники МФЦ всегда готовы оказать им необходимую помощь в получении услуг», — подчеркнула директор ГКУ Московской области «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова.

Приоритетное обслуживание участников СВО и их семей находится на постоянном контроле со стороны руководства МФЦ Подмосковья.

«В городском округе Мытищи для участников спецоперации и их родных организован прием в отдельных окнах в офисах „Мои Документы“ по адресам: г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4 и г. Мытищи, ул. Мира, стр. 32/2», — рассказала директор МБУ «МФЦ Мытищи» Юлия Сычева.

Также правом на приоритетное обслуживание при личном обращении обладают: ветераны ВОВ, ветераны боевых действий, инвалиды ВОВ и инвалиды боевых действий, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп и их законные представители. Чтобы получить услугу вне очереди, необходимо подойти к администратору.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.