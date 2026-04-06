В МФЦ Подмосковья проведут бесплатные консультации по погребению

Бесплатные выездные консультации по вопросам похоронного дела пройдут с 6 по 10 апреля в пяти офисах «Мои Документы» в Подмосковье. Жителям расскажут о порядке получения услуг и оформлении пособия на погребение, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Консультации специалистов Центра мемориальных услуг состоятся 6 апреля в городском округе Люберцы по адресу: г. Дзержинский, ул. Угрешская, д. 22.

7 апреля прием пройдет в Дубне на ул. Станционная, д. 32, 8 апреля — в Электростали на ул. Победы, д. 15, к. 3. 9 апреля консультации организуют в Мытищах на ул. Мира, стр. 32/2, а 10 апреля — в Подольске на ул. Высотная, д. 6.

Специалисты разъяснят порядок получения услуг в сфере погребения и похоронного дела, а также расскажут, как оформить пособие на погребение и какие документы для этого потребуются. Получить консультацию можно бесплатно.

Найти представителей центра в офисах «Мои Документы» можно по баннеру рядом с местом приема и по форменной одежде консультантов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.