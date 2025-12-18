В МФЦ Подмосковья приступил к работе высокотехнологичный сотрудник

Робот стал сотрудником многофункционального центра «Мои Документы» по адресу г. Мытищи, ул. Карла Маркса д. 4. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Высокотехнологичный помощник встречает посетителей, мобильно перемещается по залу, консультирует по наиболее востребованным услугам и оперативно проверяет статус заявлений. Для посетителей — это мгновенный доступ к информации без очереди, а для администраторов — освобождение от рутинных запросов и возможность сосредоточиться на сложных задачах», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Робот может проконсультировать посетителей МФЦ по 50 услугам, среди которых: регистрационный учет граждан РФ, выдача выписки из домовой книги, присвоение льготного статуса многодетной семье, выписка ЕГРН, выдача и замена паспорта гражданина РФ. Кроме того, он предоставляет информацию о текущем статусе поданных заявлений, а также может развлечь посетителей — танцует и читает стихи.

Напомним, уже три года в контакт‑центре МФЦ Московской области работает голосовой помощник Галина. Она круглосуточно отвечает на звонки жителей по номеру 122 доб. 3. За это время Галина обработала более 4,2 млн звонков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.