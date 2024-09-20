В МФЦ Одинцовского округа оказали свыше 130 тыс услуг за 8 месяцев 2024 года

Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Одинцовского городского округа на протяжении многих лет остается одним из лучших в Московской области. В МКУ МФЦ Одинцовского городского округа функционирует 6 офисов и 15 территориально обособленных структурных подразделений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По словам директора Одинцовского МФЦ Натальи Куликовой, на сегодняшний день прием заявлений в муниципалитете осуществляют в общей сложности 95 окон.

«За 8 месяцев 2024 года было принято более 120 тысяч заявлений на оказание федеральных услуг, 7,2 тысячи региональных и 1 368 муниципальных. Соответственно, оказано более 97 тысяч федеральных, почти 35 тысяч региональных и 2451 муниципальная услуга, — уточнила Наталья Куликова. — При этом свыше 31 тысячи заявлений были отработаны с помощью портала Госуслуг».

Размер оплаченных в бюджет пошлин за 8 месяцев превысил 113 миллионов рублей. Больше всего пошлин было перечислено за услуги Росреестра — более 83 миллионов.

Успешная работа Одинцовского центра была отмечена на региональном уровне. На областном форуме, приуроченном ко Дню сотрудника многофункциональный центров, министр Надежда Куртяник вручила руководителю Одинцовского МФЦ Наталье Куликовой почетную грамоту министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.