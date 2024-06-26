В МФЦ Краснознаменска можно оформить загранпаспорт старого образца

За 2023 год в рамках оказания государственной услуги в МФЦ городского округа Краснознаменск было оформлено более 70 загранпаспортов. За первое полугодие 2024 года — более 60 загранпаспортов. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

«В нашем офисе можно оформить паспорт только старого образца. Также подать заявление на оформление документа для выезда за границу можно на госуслугах. Для подачи заявления на портале потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА», — рассказал директор МФЦ городского округа Краснознаменск Евгений Меринов.

Для оформления через МФЦ заграничного паспорта старого образца сроком действия на 5 лет потребуется заявление в двух экземплярах, паспорт РФ, военный билет или прописной лист, квитанция об уплате госпошлины, ранее выданный загранпаспорт (при наличии), а также три фотографии размером 3,5 на 4,5 см.

Для несовершеннолетних граждан потребуется также свидетельство о рождении со штампом или вкладышем, удостоверяющим гражданство (при условии, если ребенок родился ранее 7 июля 2002 года), паспорт гражданина РФ или паспорт законного представителя (родителя) несовершеннолетнего.

Чтобы оформить загранпаспорт на 5 лет, можно предварительно записаться в МФЦ. Для этого на главной странице регионального портала следует найти сервис «Предзапись в МФЦ», выбрать нужное отделение и услугу «Получение заграничного паспорта». Для консультации можно обратиться по телефону горячий линии МФЦ 122, далее 3, доб. 52262.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.