В мэрии Кемерова предложили жителям бесплатно стать клоунами

сегодня в 11:12

В Кемерове открылась школа по обучению больничной клоунаде

В Кемерове в Кузбассе заработала школа, где людей будут учить больничной клоунаде. Занятия пройдут в начале ноября в Кемеровском государственном университете и Дворце молодежи, сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы региона.

Пойти учиться на клоуна могут все жители Кузбасса от 18 лет. Однако только лишь получить образование недостаточно. Необходимо будет пройти практику.

Выпускники курсов получат возможность работать с детьми. Они будут помогать малышам реабилитироваться с помощью творчества и игры.

Есть важное условие — деятельность необходимо проводить на безвозмездной основе. Помощь детям проходит в формате волонтерства.

На курсах кемеровчанам предоставят ряд важных навыков. Они научатся арт-, сказкотерапии. Помимо этого, обучат навыкам организации мероприятия.

