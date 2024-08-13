В Лыткарине продолжается благоустройство центральной улицы

В городском округе Лыткарино начались подготовительные работы перед благоустройством центральной улицы — Первомайской. Благоустройство затронет проезд Горбачева и всю Первомайскую улицу (от дома № 2 до Лесной улицы), передает пресс-служба администрации городского округа.

На данный момент пешеходный тротуар на проезде Горбачева временно перекрыт: демонтируют асфальт, старые бордюры, газон и сухие деревья.

Во время строительных работ пешеходная зона будет перекрываться поэтапно. Подходы к магазинам и остановкам будут оборудованы временными настилами. Здоровые деревья и кустарники, а также опоры уличного освещения проекта «Светлый город» останутся на своих местах.

В рамках благоустройство выполнят укладку плиткой пешеходные тротуары, установят скамейки, урны и малые архитектурные формы, дополнительное освещение и камеры системы «Безопасный регион», обустроят велопарковку, а также модернизируют систему навигации и дополнительно озеленят территорию.

Работы будут выполнены в соответствии с архитектурным стилем центральной части города. Срок завершения работ — IV квартал 2024 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.