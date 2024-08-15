В Лыткарине появятся новая детская и спортивная площадки

В городском округе Лыткарино на территории квартал 3а около домов № 26, 13 и 13а устанавливают детскую игровую и спортивную площадки. Работы проводятся в рамках комплексного благоустройства дворовой территории. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ранее подрядная организация заменила бортовой камень, заасфальтировала пешеходный тротуар и выполнила подготовительные работы для устройства нового асфальтобетонного покрытия на проезжей части — основание из песка и щебня. А также было подготовлено основание для установки детской игровой и спортивной площадок. Готовность объекта составляет 70%.

На сегодняшний момент благоустройство дворов выполнено по следующим адресам:

- квартал 7, д. 5Б, 7, 9, 15, 17;

- ул. Комсомольская, д. 1/11, ул. Первомайская, д. 16, 18/5, ул. Спортивная, д. 7/2, 9, ул. Советская, д. 4, 6/14;

- ул. Набережная, д. 18Б, 18В.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.