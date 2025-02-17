В Лыткарине 10 ветеранов получили юбилейные медали

В городском округе Лыткарино в школе № 2 состоялось торжественное вручение юбилейных медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Заместитель главы Наталья Александрова и депутат совета депутатов Татьяна Брюзова вручили 10 ветеранам, детям войны и труженика там награды. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

После награждения учащиеся школы № 2 выступили с концертной программой: читали стихи и пели песни, посвященные Великой Отечественной войне.

«Такие встречи особенно важны для подрастающего поколения — они несут в себе священную память, связь поколений, уважение к подвигу всех, кто переживал войну и приближал победу», — отметила Брюзова.

Ранее в гимназии № 4 трем ветеранам вручили юбилейные медали. Ранее Президент РФ объявил о том, что все ветераны Великой Отечественной получат медали в честь 80-летия Победы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.