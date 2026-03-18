В Луховицах школьникам рассказали о промышленности России

Внеурочные занятия «Разговоры о важном», посвященные российской промышленности, прошли 16 марта в школах муниципального округа Луховицы. Уроки состоялись по программе Минпромторга России при поддержке министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Занятия организовали в образовательных учреждениях округа. В гимназии №10 тему «Заводы России» обсудили с учащимися 10–11 классов. Во встрече принял участие временно исполняющий полномочия главы округа Марк Черемисов.

Он поприветствовал старшеклассников и подчеркнул значение промышленности для развития муниципалитета и страны.

«Уже более 70 лет на территории Луховиц создают стальную мощь военно-воздушных сил России. Именно здесь выпускают новейшие истребители и машины нового поколения. А с недавнего времени на мощностях завода собирают пассажирские самолеты Ил-114-300. Подрастающему поколению особенно важно понимать, что современная промышленность — это не просто заводы и станки. Это высокотехнологичное пространство для самореализации, где каждый может найти призвание и внести вклад в развитие России. Сила нашей страны — в людях и их созидательном труде», — сказал Марк Черемисов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.