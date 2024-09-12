В Луховицах проводят инвентаризацию лесных культур

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В Ольшанском участковом лесничестве проводятся работы по натурному обследованию участков лесных культур для проведения инвентаризации, а также перевода лесных культур в покрытую лесом площадь, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Проведение инвентаризации — один из важных инструментов сохранения лесных ресурсов, помогает дать рекомендации по дальнейшим хозяйственным мероприятиям по сохранению, улучшению роста и состояния лесных культур.

Другим важнейшим этапом искусственного лесовосстановления, связанным с подведением промежуточных итогов работ по успешности роста и развития лесных культур является перевод лесных культур в покрытые лесом земли.

После перевода лесные культуры становятся полноценными лесными насаждениями, за которыми в дальнейшем ведутся рубки ухода. В этом году в Луховицком лесничестве инвентаризацией будет охвачено 35,4 га лесных культур, в покрытые лесом площади планируется перевести 113,5 гектаров лесокультурных площадей.

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