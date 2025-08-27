В Луховицах открыли детскую игровую площадку по губернаторской программе

У дома № 4 на улице Центральной в поселке Орешково округа Луховицы открыли игровой комплекс площадью 450 квадратов. Детский городок оснащен качелями, каруселями и универсальными спортивными элементами, песочницей для малышей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На площадке рабочие установили скамейки для отдыха, информационный стенд и урны для мусора. Проект предусматривает ограждение по периметру, освещение и видеонаблюдение, которое интегрировано в систему «Безопасный регион». Еще здесь уложили резиновое покрытие, которое гарантирует детям безопасность и комфортные условия для игр.

Площадку открыли глава муниципального округа Луховицы Сергей Тимохин и депутат Совета депутатов муниципального округа Луховицы Антон Лукьянов.

«Площадка отвечает современным требованиям. Помимо нее здесь выполнено благоустройство двора, так что вся эта территория, где многоквартирные дома, обновилась комплексно. Старый двор изменился до неузнаваемости», — сказала Сергей Тимохин.

В честь открытия площадки для детей аниматоры провели развлекательную программу. Сергей Тимохин и Антон Лукьянов раздали ребятам сладости и попросили бережнее относиться к игровому городку, не ломать элементы.

«Главное — чтобы площадка прослужила как можно дольше, а это зависит от того, насколько бережно жители будут к ней относиться. Надеюсь, что она станет местом притяжения семей с детьми, которые с пользой будут проводить здесь свободное время», — отметил Антон Лукьянов.

Площадку в Орешкове установили по программе губернатора Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

За год в округе Луховицы установят 8 игровых комплексов для детей. Помимо Орешкова площадки появились в Красной Пойме и Дединове. Еще 5 из них в работе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.