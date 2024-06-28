В Луховицах благоустраивают нижнюю часть парка имени Воробьева

В городе Луховицы по народной программе «Единой России» полным ходом идет благоустройство нижней части парка имени Воробьева. Уже скоро здесь появится уютная зона отдыха. В настоящее время эту территорию, где еще недавно был пустырь, не узнать. До завершения работ пока далеко, но можно уже представить, каким будет парк, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Благоустройство ведется по народной программе партии «Единая Россия». Примечательно, что за создание здесь зоны отдыха высказались сами жители Луховиц, которые в прошлом году активно участвовали в федеральном голосовании по выбору объектов, подлежащих благоустройству.

«Мы видим основание под спортивные площадки, они уже готовы. Также подсыпан грунт вокруг этих площадок, делается резиновое покрытие, то есть основные работы проведены. Мы ориентируемся на погодные условия. Как наступило теплое время года, подрядная организация „Основание“ приступила к земляным работам. Сосредоточили силы на амфитеатре — это уличная сцена и посадочные места. Сейчас ведутся те работы, которые должны быть выполнены до того, как мы приступим к монтированию самих элементов — сцены, спортивных и детских элементов», — сказал секретарь луховицкого отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин.

На территории парка появится сцена с трибуной в виде амфитеатра, будут установлены скейт-парк, игровые элементы для детей и веревочный городок, сделаны площадки для волейбола и баскетбола, теннисный корт, столы для шахмат и настольного тенниса. Подрядчики обустроят территории для занятий аэройогой, фитнесом и кроссфитом, для выгула собак. Особенно жители просили сделать горку для зимнего катания на тюбингах и санках. Проект предусматривает озеленение, обустройство дорожно-тропиночной сети, установку скамеек, фонарей и навеса с качелями.

Ход работ проверил депутат Московской областной Думы Максим Коркин.

«Для города Луховицы это большой и значимый проект. Даже не верится, что еще недавно здесь ничего не было. А теперь территория преображается с каждым днем. Приятно, что в Луховицах, как и по всей Московской области, появляются современные и уютные зоны отдыха, где жители с удовольствием проводят свободное время», — отметил Максим Коркин.

Работы в парке идут с опережением графика. Подрядчики хотят завершить благоустройство не к середине сентября, как значится по контракту, а к 17 августа, когда в Луховицах будет отмечаться День города. Современный и уютный парк станет для жителей подарком к празднику.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.