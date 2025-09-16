В Лотошино прошел фестиваль «Картофельный разгуляй»

В минувшие выходные в Центральном парке культуры и отдыха поселка Лотошино прошел фестиваль «Картофельный разгуляй», который собрал сотни жителей и гостей городского округа. К празднованию присоединился Сбер, организовав на своей площадке серию увлекательных мероприятий для всей семьи, передает пресс-служба банка.

Посетители площадки Сбера смогли испытать свою удачу на Колесе Фортуны и выиграть промокоды от сервисов Сбера. Каждый гость мог отдохнуть в лаундж-зоне, а также узнать про молодежное предпринимательство с Изззибизнесом. Юные гости получили красочные стикерпаки, сделали временные татуировки с изображением СберКота, а также приняли участие в творческой мастерской по росписи картонных домиков.

«Для Сбера важно быть не просто банком, а частью местного сообщества, вкладываться в развитие и процветание уникальных территорий, таких, как Лотошинский округ. «Картофельный разгуляй» — это прекрасный пример того, как традиции становятся фундаментом для ярких событий. Мы рады, что наши активности помогли сделать этот день еще более теплым и запоминающимся!», - заявил управляющий Западным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Михеев.

«Для нас, производителей, такие праздники — возможность лицом к лицу пообщаться с жителями, почувствовать их поддержку. И здорово, что к нам присоединились такие партнеры, как Сбер. Пока дети развлекались, я с интересом послушал про их программы для предпринимателей — это может быть очень полезно для развития нашего хозяйства», - прокомментировал предприниматель Игорь Родионов.