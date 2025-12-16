В Лотошине стартовала акция «Елка желаний»

В преддверии Нового года в администрации муниципального округа Лотошино состоялось заседание Координационного совета, посвященное развитию и реализации инициатив общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава округа Екатерина Долгасова, первый заместитель главы Александр Шагиев, а также руководители отделов — образования Иван Левин и культуры, молодежи и спорта Маргарита Потапова — совместно с председателем местного отделения «Движения Первых» Ольгой Дроновой обсудили планы на 2026 год и подвели итоги текущей работы.

Ключевым событием повестки дня стало обсуждение старта Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» на территории нашего округа.

Что такое «Елка желаний»

Это волшебная акция, призванная подарить радость и исполнить заветные мечты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями здоровья, а также ребят из семей военнослужащих и мобилизованных граждан.

«В прошлом году акция принесла много улыбок нашим юным жителям, и в этом сезоне мы снова объединяем усилия, чтобы ни одно детское желание не осталось без внимания. Каждый житель Лотошино может стать Дедом Морозом или Снегурочкой!», — отметила Ольга Дронова.

На сайте елкажеланий.рф можно узнать подробности, зарегистрироваться как даритель или мечтатель, а также выбрать и исполнить желание ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, будь то материальный подарок, поездка или встреча.

Также на совете обсудили реализацию проекта «Каникулярные клубы» и организацию летних смен «Движения первых».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.