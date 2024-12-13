В Лотошине раньше срока открыли детский сад благодаря программе ЕР

В нынешнем году в Лотошине по народной программе партии «Единая Россия» капитально отремонтировали детский сад № 15 «Мечта». Об этом сообщает пресс-служба главы городского округа Лотошино, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Екатерины Долгасовой.

Благодаря народной программе партии «Единая Россия» детский сад в Лотошине открыли раньше срока. «Единая Россия» шла в 2021 году на выборы депутатов Госдумы, Мособлдумы, чтобы продолжить работу над реализацией общенациональной повестки развития. Доверие граждан России — для нас прежде всего ответственность. В 2021 году была создана народная программа из наказов жителей. Всего было получено 780 тысяч наказов. Партией была сформирована дорожная карта, определены сроки. На сегодняшний день в регионе муниципальные наказы выполнены на 100%.

«В этом году по народной программе в городском округе Лотошино капитально отремонтирован центр развития ребенка «Детский сад № 15 «Мечта» в поселке Лотошино — в ходе капитального ремонта, продолжавшегося чуть больше года, было полностью обновлено здание сада, приобретено новое оборудование, благоустроена территория вокруг. Капитальный ремонт был под постоянным контролем в рамках народной программы «Единой России», выполнен качественно и раньше запланированного срока», — сказала глава городского округа Лотошино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Екатерина Долгасова.

Народная программа партии — живой документ, который постоянно пополняется и совершенствуется в зависимости от вызовов времени.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.