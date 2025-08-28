В Лотошине прошла традиционная конференция педагогов

В Центральном Доме культуры поселка Лотошино 27 августа состоялась ежегодная августовская педагогическая конференция. По традиции в ней приняли участие педагоги школ округа, педагоги дошкольного и дополнительного образования, представители администрации муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Как и всегда, на конференции подвели итоги прошедшего учебного года и обозначили планы и перспективы нового учебного года, который начинается уже на следующей неделе.

Гостей конференции приветствовал первый заместитель главы округа Александр Шагиев. Он пожелал учителям сил и терпения в новом учебном году.

«По итогам года одна наша школа вошла в зеленую зону — это Лотошинская СОШ № 1, занявшая 372 место из более чем полутора тысяч школ области, остальные наши школы немного не дотянули. Но тем не менее год был продуктивный, и я желаю педагогическому коллективу округа не опускать планку, и в наступающем учебном году работать не менее плодотворно и показать отличные результаты», — сказал первый замглавы.

Начальник отдела по образованию Иван Левин также отметил, что прошлый учебный год образовательные учреждения округа отработали очень достойно.

«По итогам года 157 человек у нас сдавало ОГЭ, 60 человек ЕГЭ. Результаты хорошие, в 2025 году округ получил 19 медалистов. Большинство выпускников поступили в учебные заведения, так что школы свои задачи выполнили», — подчеркнул Иван Левин.

Также он отметил, что все школы полностью готовы к новому учебному году.

«Все ремонты завершены, все школы полностью готовы к началу занятий. Школы готовы принять в свои стены учеников, в том числе 124 первоклассника», — рассказал начальник образования округа.

Кроме того на конференции с докладами о своей деятельности выступили руководитель лотошинского «Движения Первых» Ольга Дронова, Дома детского творчества Марина Коноплева и детско-юношеской спортивной школы Иван Яшкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.