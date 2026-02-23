В Лотошине прошел праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества

20 февраля в честь Дня защитника Отечества в поселке Лотошино состоялся праздничный концерт. Это событие объединило жителей округа: от героев Великой Отечественной до современных защитников в зоне СВО, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Вспоминали героев, отстоявших мир в годы Великой Отечественной войны, и чествовали тех, кто прямо сейчас, проявляет мужество, защищает интересы Родины в зоне специальной военной операции.

«Этот праздник — символ мужества, доблести и беззаветной любви к Родине. Мы гордимся каждым нашим бойцом и благодарим их за стойкость и верность долгу. Наша общая задача — быть для них надежным тылом и хранить правду о величии нашего Отечества», — сказала глава муниципального округа Лотошино Екатерина Долгасова.

С патриотическими номерами выступили все возраста: юные ребята и старшее поколение. Вечер прошел в атмосфере глубокого уважения к тем, кто стоит на страже нашего мира и безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.