В Лотошине 8 марта пройдет праздник в городском парке

Праздничная программа «Весна, цветы и комплименты» состоится 8 марта в Лотошинском парке. Гостей ждут мастер-классы, ярмарка, фотозона и раздача тюльпанов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню, пройдет в Лотошинском парке 8 марта. Организаторы подготовили программу для жительниц и гостей округа, пообещав создать праздничную атмосферу и подарить посетительницам яркие эмоции.

В программе — мастер-класс, ярмарка-продажа, аромадегустация духов и туалетной воды, а также чай и угощения для всех желающих. Для памятных снимков оборудуют тематическую фотозону.

«Также всем дамам будут раздавать цветы — символы весны и женского дня тюльпаны. Акция начнется в 11:00, именно к этому времени мы ждем всех в парке», — рассказала сотрудница парка Олеся Голубева.

Праздничные активности продлятся до 14:00. Вход свободный, возрастных ограничений нет 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.