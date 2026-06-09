В Лотошине 12 июня пройдет праздник ко Дню России

Праздничная программа «С Россией в сердце» состоится 12 июня в Лотошинском парке культуры и отдыха. С 10:00 гостей ждут мастер-классы, викторины, акции и торжественное шествие с флагом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В День России Лотошинский парк культуры и отдыха подготовил для жителей и гостей округа тематическую программу. С утра на территории парка начнут работать интерактивные площадки патриотической и познавательной направленности.

Сотрудница парка Екатерина Высоцкая отметила, что мероприятия рассчитаны на посетителей всех возрастов.

«Дети и взрослые могут принять участие в мастер-классе „Символы моей страны“, а также в викторине „Моя Россия“. Гостям парка раздадут ленточки в цветах российского флага, будет работать фотозона, также любой сможет нанести себе патриотический аквагрим. Кроме того, в парке в честь праздника пройдет торжественное шествие с флагом России», — пояснила Высоцкая.

Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к празднованию и провести День России в парке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.