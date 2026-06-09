В Лосино-Петровском завершили обустройство дорожек на Строителей

Пешеходные дорожки обустроили у домов № 20 и № 22 на улице Строителей в Лосино-Петровском. Работы выполнили по программе «Пешком», в рамках которой места благоустройства выбирают жители, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы прошли в микрорайоне Свердловский. Вместо тротуарной плитки на участке уложили асфальтовое покрытие. По отзывам жителей, оно более удобно для прогулок, в том числе для родителей с детскими колясками.

Во дворе дома № 12 на улице Марченко продолжается комплексное благоустройство территории с заменой тротуара. В прошлом году здесь оборудовали воркаут-площадку, которая стала местом притяжения для занятий спортом.

Со стороны торца дома также обустраивают народные тропы, ведущие к магазинам, досуговым центрам и парковой зоне. После укладки асфальта подрядчик приведет в порядок прилегающую территорию и посеет газонную траву. Завершить работы по Народной программе планируют до июля.

«Спасибо жителям, которые не оставались в стороне, участвовали в обходе и высказывали свои идеи. Это был полезный диалог», — отметил Сергей Джеглав.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.