В Лосино-Петровском поздравили труженицу тыла со 100-летием

Руководители Лосино-Петровского 9 апреля 2026 года поздравили труженицу тыла Нину Богомолову со 100-летним юбилеем. Глава округа Сергей Джеглав и депутат Госдумы Александр Толмачев навестили именинницу и передали ей праздничный кулич, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Нина Богомолова родилась в Свердловском. После окончания семи классов она поступила в ремесленное училище, однако вскоре началась война. В 15 лет ее направили на секретный завод в Лысьву Пермской области, где она совмещала работу с учебой.

Будучи активной комсомолкой, Нина Михайловна летом выступала в составе агитбригады в госпиталях, поддерживая раненых бойцов. После войны она работала пионервожатой в детском доме в Лысьве, затем вернулась в Свердловский. Десять лет трудилась в клубе и еще столько же — в детском саду.

Сегодня у юбилярши большая семья: сын, две внучки и восемь правнуков. В преддверии Пасхи гости передали ей кулич, приготовленный вместе с Татьяной Хламовой, а также рассказали о развитии округа и реализации Народной программы партии «Единая Россия».

«Желаю Нине Михайловне крепкого здоровья, заботы близких, тепла и внимания!» — пожелал Сергей Джеглав.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.