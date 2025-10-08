В Лосино-Петровском открыли универсальную спортивную площадку

В г. о. Лосино-Петровский открыли универсальную спортивную площадку на территории Биокомбинатовской школы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Обустроили поле для футбола, установили баскетбольные кольца и уделили особое внимание безопасности — покрытие из резиновой крошки смягчит удар при падении. Площадка освещена, огорожена и имеет два входа: для школьников и для всех желающих. При этом по просьбе жителей мы сохранили многолетние дубы.

Объект является важной частью масштабного проекта «Открытый стадион», который реализуется в нашем регионе по инициативе губернатора Андрея Воробьева. (https://t.me/vorobiev_live) Его цель — сделать современный спорт доступным для всех.

Глава г. о. Лосино-Петровский Сергей Джеглав отметил тренеров-преподавателей благодарственными письмами, а также вручил кубок и медали детской сборной, победившей в местном футбольном турнире. Спортсмены уже оценили площадку, проведя мастер-класс по прыжкам на скакалке и товарищеский матч.

«Теперь у нас есть еще одна точка притяжения для семейного отдыха и занятий спортом. В ближайшее время на месте установим информационную табличку с расписанием работы площадки», — сказал Сергей Джеглав.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что после выездных администраций важно проводить повторную встречу с жителями. Первое касание важной или острой темы происходит всегда сложно. В такие моменты со стороны властей звучат обещания и гарантии, которые порождают у людей надежду на решение проблемы.

«Ты первый раз приехал и разрядил ситуацию по тому или иному вопросу, будь то запаркованность или какие-то другие сложности того или иного города, или муниципалитета. Ключевое — это вторая встреча», — сказал Воробьев.