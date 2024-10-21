В Лосино-Петровском открыли новую детскую площадку

Жители дома № 5 поселка Биокомбинат, активисты местного отделения партии «Единая Россия», молодогвардейцы, сотрудники Дома культуры «Созвездие», а также заместитель главы городского округа, член партии Михаил Пешков, депутат совета депутатов Наталья Коннова и председатель совета ветеранов Людмила Жарова 20 октября приняли участие в открытии обновленной детской площадки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе праздника для детей были организованы увлекательные конкурсы, игры, состязания и развлечения. Также ребятам вручили сладкие подарки. Представители администрации городского округа Лосино-Петровский произнесли торжественные слова, в которых выразили свою благодарность всем, кто принял участие в обустройстве места для игр и отдыха детей.

«Сегодня мы не просто открываем новую детскую площадку, мы создаем пространство для радости, дружбы и творчества. Каждая улыбка на лицах наших детей — это результат совместной работы. Мы верим, что именно такие инициативы формируют будущее, где дети будут расти в окружении заботы. Давайте вместе продолжать строить наш город, в котором каждый уголок будет наполнен смехом и счастьем!» — сказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин.

Это мероприятие стало частью масштабного партийного проекта «Детский спорт», который направлен на развитие и поддержку физической активности и здоровья подрастающего поколения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.