сегодня в 16:39

В Лобне в 2026 году обустроят сквер на 5 тыс кв м

В Лобне в 2026 году создадут три новых сквера, один из них появится в микрорайоне Восточный на улицах Вокзальная и Полевая. Площадь общественного пространства составит 5000 кв м, сообщила глава округа Анна Кротова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый сквер разместят на пересечении улиц Вокзальная и Полевая. Территорию благоустроят: установят скамейки, проведут освещение и смонтируют камеры видеонаблюдения для безопасности. Также запланированы озеленение и обустройство спортивной площадки.

«Проектировщики вдохновлялись близостью железной дороги: в оформлении сквера будут угадываться железнодорожные мотивы. Новое пространство станет единым целым с современным надземным переходом, связывающим улицы Кольцевая и Полевая», — отметила Анна Кротова.

По ее словам, в сквере создадут тихие зоны для отдыха. Густые насаждения защитят территорию от шума железной дороги и сделают пространство комфортным для прогулок и встреч.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.